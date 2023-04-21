На девять лет за убийство начальника осудили жителя Биробиджана
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Биробиджане районный суд вынес приговор мужчине за убийство. Он лишил жизни своего начальника. Обвинение поддержала прокуратура.
В надзорном органе рассказали, что мужчина работал в компании, и у него были претензии к руководству. В итоге он не придумал ничего лучше, как расправиться с начальником.
В январе, изрядно выпив и поругавшись с руководителем, биробиджанец схватил обрезок металлической трубы и до смерти забил противника. Все это происходило на территории производственной базы. От полученных травм начальник скончался на месте.
- Вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении кроме признательных показаний подтверждена показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, - сказали в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.
В итоге мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.