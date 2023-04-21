Один и тот же дом дважды за день тушили пожарные ЕАО Фото: скриншот

«Это уже не смешно!» - так начали свой пост сотрудники МЧС Еврейской автономной области. Дело в том, что за пятницу, 21 апреля, они два раза тушили один и тот же дом.

- Второй раз за сегодня бойцы спасают один и тот же жилой дом, рядом с которым в бане биробиджанец неосторожно обращается с огнем, - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Район, отметили пожарные, безводный. Утром они работали по этому адресу полтора часа, но через какое-то время снова вернулись на то же место. С огнем боролись девять человек и две единицы техники. К слову, на кадрах видно, что дом уже изрядно пострадал от многочисленных возгораний.

Просто так оставлять происходящее пожарные не стали и вызвали полицию, чтобы стражи порядка поговорили с собственником здания. Возможно, так он возьмется за ум.