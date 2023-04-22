Михаил Дегтярев наградил лучших работников муниципальных органов власти

В крае работает более пяти тысяч специалистов в органах муниципальной власти Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края провел официальный прием работников муниципальных органов власти. В торжественном обращении к виновникам торжества глава региона отметил, что муниципальная власть является одной из основ системы управления обществом и государством.

- Наш президент подчеркивает, что местное самоуправление – самый близкий к людям уровень публичной власти, чья работа формирует доверие к государству, в целом, влияет на социальное благополучие граждан, их уверенность в успешном развитии всей страны. В крае ежедневно трудятся более пяти тысяч специалистов, которые вносят вклад в победы в работе краевого правительства, - заявил Михаил Дегтярев.

Затем губернатор поблагодарил муниципальных служащих, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. А продолжилось мероприятие награждением лучших представителей органов местного самоуправления. Новыми обладателями почетного звания «Заслуженный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края» в этом году стали председатель комитета администрации Хабаровска по управлению Индустриальным районом Мария Матаева и глава поселка Снежный Комсомольского района Александра Яровая.

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