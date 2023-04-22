Строительство технопарка «Эвристика» началось в Комсомольске-на-Амуре

Планируемый охват - 1000 детей в год. Фото: Пресс-служба министерства строительства края
Возведение «Эвристики» будет осуществлено за счет средств краевого бюджета. На объекте уже приступили к планировке территории, обустройству рабочего городка и бетонированию фундаментов.
Проект технопарка существует с 2017 года, но к конкретным действия удалось приступить только после заключения договора с ЗАО «Форпост» в конце 2022 года.
- В сентябре 2022 года провели «Роуд Шоу» для привлечения потенциальных подрядных организаций посредством механизма «2 в 1» на проектирование и строительство объекта. Средства контракта, выделенные для строительства, сегодня расписаны на годы. Мы заключили контракт с ЗАО «Форпост», которое сегодня приступило к реализации этого проекта, - уточнил Алексей Дубов, исполняющий обязанности министра строительства края.
До конца мая все работы по подготовке проектной и рабочей документации должны быть завершены, после чего можно будет приступать к строительству трехэтажного здания площадью 3,5 тысяч квадратных метров.
- Новый технопарк расширит площади существующего детского технопарка «Кванториум» и создаст новые места дополнительного образования. Предполагаемый охват детей будет достигать 1000 человек в год, при единовременном охвате в 200 человек, - пояснили в министерстве образования Хабаровского края.
Помимо Комсомольска, Центр откроет свои двери для занятий детей из Солнечного, Амурского, Комсомольского и других районов.
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