Хабаровск примет фестиваль дальневосточной литературы «Билибр»

Вход свободных для всех посетителей. Фото: artservatory.ru

В центре современного искусства и культуры «Артсерватория» состоится событие для всех, кому интересная дальневосточная литература.

Посетителей ждет насыщенная программа, начиная поэтическим стендапом и заканчивая просмотром короткометражек. В течение двух дней, 29 и 30 апреля, поэты и писатели проведут презентации своих произведений. Кром того, зрители услышат лекции о творчестве признанных авторов уже минувших лет ремарка и Хэмингуэя.

Книжную тематику фестиваля разбавят акустический концерт и мастер-класс по созданию коллаж-иллюстраций. С расписанием событий можно ознакомиться на сайте. Вход на фестиваль свободный.

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