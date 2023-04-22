В Хабаровске завершился V Межрегиональный форум молодых библиотекарей

На форуме делились опытом участники из более 30 регионов страны. Фото: Пресс-служба министерства культуры края

Участники из более, чем 30 регионов России обсудили вопросы инноваций и продвижения книг среди молодого поколения. Кроме того, часть мероприятия посвятили определению роли библиотек в преподавании и воспитании, для чего, в частности активно используются цифровые технологии, а также программа «Пушкинская карта».

- Цель форума – обмен опытом и качественное изменение нашей сферы. Она должна идти в ногу со временем. Поэтому и мы должны, как и прежде, повышать культурный уровень жителей края и всей страны через лучшие образцы отечественной и мировой литературы, - рассказала Татьяна Якуба, генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки.

В ходе форума специалисты специализированной библиотеки края для слепых рассказали о создании интернет-ресурсов с доступом для незрячих и слабовидящих. А участник форума из Мурманска поделился опытом организации кинопроизводства в учреждении.

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