В ЕАО выявили вирус бешенства

Бешенство относится к особо опасным болезням
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вирус бешенства зафиксирован в Ленинском районе Еврейской автономной области. Как сообщается на аккаунте Департамента ветеринарии при правительстве ЕАО, внесено предложение установить ограничительные мероприятия по заболеванию бешенством в границах личного подворья в селе Дежнево Ленинского района.
Такое решение было принято после обнаружения антигена вируса бешенства в одном из образцов патологоанатомического материала. Бешенство, в соответствии с приказом Минсельхоза РФ, внесено в перечень особо опасных и заразных болезней, в том числе, опасных болезней животных, по которым возможно наложение ограничительных мероприятий.
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