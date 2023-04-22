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НовостиОбщество22 апреля 2023 3:15

В ЕАО выявили вирус бешенства

На территории одного из районов возможен карантин
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Бешенство относится к особо опасным болезням

Бешенство относится к особо опасным болезням

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирус бешенства зафиксирован в Ленинском районе Еврейской автономной области. Как сообщается на аккаунте Департамента ветеринарии при правительстве ЕАО, внесено предложение установить ограничительные мероприятия по заболеванию бешенством в границах личного подворья в селе Дежнево Ленинского района.

Такое решение было принято после обнаружения антигена вируса бешенства в одном из образцов патологоанатомического материала. Бешенство, в соответствии с приказом Минсельхоза РФ, внесено в перечень особо опасных и заразных болезней, в том числе, опасных болезней животных, по которым возможно наложение ограничительных мероприятий.

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