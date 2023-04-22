В ЕАО выявили вирус бешенства

Бешенство относится к особо опасным болезням Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирус бешенства зафиксирован в Ленинском районе Еврейской автономной области. Как сообщается на аккаунте Департамента ветеринарии при правительстве ЕАО, внесено предложение установить ограничительные мероприятия по заболеванию бешенством в границах личного подворья в селе Дежнево Ленинского района.

Такое решение было принято после обнаружения антигена вируса бешенства в одном из образцов патологоанатомического материала. Бешенство, в соответствии с приказом Минсельхоза РФ, внесено в перечень особо опасных и заразных болезней, в том числе, опасных болезней животных, по которым возможно наложение ограничительных мероприятий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.