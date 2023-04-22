Семинар по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» прошел в Хабаровске

33 образовательные организации края уже являются участниками проекта Фото: Правительство Хабаровского края

В очном и дистанционном формате вопросы реализации проекта рассмотрели представители федерального ведомства, Академии Минпросвещения, Института изучения детства, семьи и воспитания, а также педагоги и управленцы.

Пленарное заседание открылось словами министра образования и науки региона Виктории Хлебниковой, отметившей стремительное развитие образования в регионе.

- У нас строятся новые школы, открываются центры естественно-научного образования, обновляются мастерские в учреждениях СПО, создаются образовательно-производственные кластеры, постоянно расширяются условия для повышения квалификации педагогов и управленцев. В первую очередь, результат нашей работы виден по уровню образования наших детей, которые после его получения остаются в нашем замечательном крае и на Дальнем Востоке, - рассказала Виктория Хлебникова.

Согласно концепции проекта «Школа Минпросвещения России», в школах будет создано идеальное образовательное пространство для всестороннего развития детей, позволяющее получать знания, раскрывать потенциал и заниматься укреплением здоровья.

На территории региона участниками проекта уже стали 33 образовательные организации. В рамках семинара 170 педагогов и управленцев продолжили повышение квалификации с помощью знакомства с практиками основных направлений проекта, которые были презентованы на базе передовых образовательных организаций Хабаровска.

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