Михаил Дегтярев дал старт Всероссийской акции «Сад Памяти»

Губернатор принял участие в высадке груш и лиственниц
Фото: Правительство Хабаровского края
Вместе с кадетами, юнармейцами, казаками, школьниками и неравнодушными горожанами глава региона занялся наведением порядка в сквере «Воинам-арсенальцам» у памятника рабочим и служащим завода «Дальдизель» в рамках Всероссийского субботника.
Отсюда же началась федеральная акция «Сад Памяти», открытая губернатором, который с остальными ребятами высадили лиственницу и грушу.
- Это очень хорошая и значимая акция, которая посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. По всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев – по одному в память о каждом, кто отдал жизнь ради мира на Земле, - пояснил Михаил Дегтярев.
Всего по итогам субботника, сквер обрел более новых лиственниц и груш, которые спустя годы станут украшением общественной территории.
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