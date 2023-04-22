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НовостиОбщество22 апреля 2023 7:12

Сергей Кравчук: Открытость и диалог с людьми – это ключ к решению многих вопросов

Мэр Хабаровска принял участие в открытии штаба общественной поддержки «Единой России»
Богдан СМЫШЛЯЕВ
По словам мэра, открытие штаба поможет лучше работать над благополучием жителей города

По словам мэра, открытие штаба поможет лучше работать над благополучием жителей города

Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году площадки для общественной поддержки появятся в 25 регионах страны, одним из которых стал и Хабаровский край. Штаб станет центром проведения круглых столов, мастер-классов и вебинаров для хабаровчан разных возрастов.

Штабы общественной поддержки запускаются в работу на базе Региональных общественных приемных Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, в первую очередь, для получения оперативной обратной связи от жителей города по тем или иным направлениям.

Открытие Штаба состоялось в День местного самоуправления.

- Со своей проблемой или предложением сюда может прийти любой желающий. Потому что открытость и диалог с людьми – это ключ к решению многих вопросов. Открытие штаба - шаг, который сможет нас объединить вокруг идеи, о которой неоднократно говорил губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев - развитие Хабаровского края и благополучие его жителей, - подчеркнул Сергей Кравчук, глава города.

От краевого правительства курировать проект будет первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. В Хабаровске штаб будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: Шевченко, 9.