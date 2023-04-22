Сергей Кравчук: Открытость и диалог с людьми – это ключ к решению многих вопросов

По словам мэра, открытие штаба поможет лучше работать над благополучием жителей города Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году площадки для общественной поддержки появятся в 25 регионах страны, одним из которых стал и Хабаровский край. Штаб станет центром проведения круглых столов, мастер-классов и вебинаров для хабаровчан разных возрастов.

Штабы общественной поддержки запускаются в работу на базе Региональных общественных приемных Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, в первую очередь, для получения оперативной обратной связи от жителей города по тем или иным направлениям.

Открытие Штаба состоялось в День местного самоуправления.

- Со своей проблемой или предложением сюда может прийти любой желающий. Потому что открытость и диалог с людьми – это ключ к решению многих вопросов. Открытие штаба - шаг, который сможет нас объединить вокруг идеи, о которой неоднократно говорил губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев - развитие Хабаровского края и благополучие его жителей, - подчеркнул Сергей Кравчук, глава города.

От краевого правительства курировать проект будет первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. В Хабаровске штаб будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: Шевченко, 9.