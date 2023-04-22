Никак не запахнет весной в Хабаровске 23 апреля

Водителям следует быть осторожными на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Май наступит уже через неделю, а жители региона по-прежнему находятся в замешательстве, в чем выходить на улицу. Каждый раз надеешься, что предыдущий снег был последним этой весной, но вновь и вновь приходится доставать теплую одежду и зимнюю обувь.

Так, в столицу края в воскресенье снова нагрянут осадки в виде мокрого снега. Ночью температура может откатиться до -2 градусов, а днем самым теплым моментом станет время, когда воздух прогреется до +8 градусов. Ветер западный до 11 метров в секунду.

В южных районах также не все спокойно – ожидается небольшой дождь на отдельных территориях. Минимальная температура ночью будет достигать -4 градусов, а днем жители могут ждать до +11 градусов тепла. Ветер западный до 13 метров в секунду.

В центральные районы дождь придет не один, а вместе с мокрым снегом. Ночью стоит быть готовым к не самым приятным -10 градусам, а днем ждут относительно комфортные +9 градусов. Порывы ветра могут разгоняться в северном и северо-западном направлении со скоростью до 14 метров в секунду.

Жителям северных районов также стоит быть готовыми к приходу мокрого снега. Существенных осадков удастся избежать разве что в Тугуро-Чумиканском районе. Ночью воздух охладится до -7 градусов, а днем максимальная температура дойдет до отметки в +8 градусов. Ветер северный, северо-восточный до 14 метров в секунду.