Доступность транспортных услуг в регионе оценил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Во время ежегодного отчета перед депутатами Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, также затронул тепу транспортного обслуживания населения. В прошлом году самолетами внутри региона перевезли больше 100 тысяч человек – это 111 процентов к 2021 году. А количество перевозок расширили на 146 рейсов. Это помогло повысить доступность для тех, кто живет в отдаленных районах. В первую очередь, это Охотск и Николаевск-на-Амуре. Сейчас внутри края выполняется 1758 рейсов.

К слову, жители северных районов могут летать в Николаевск по льготным тарифам – раньше рейсы выполнялись только в Хабаровск. А для молодежи, пенсионеров и инвалидов льгота действует весь год, а не только с мая по сентябрь.

По совам главы региона, Единая Дальневосточная авиакомпания в 2023 году планирует выполнять межрегиональные перелеты по 19 рейсам. Они свяжут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань с крупнейшими городами Дальнего Востока. Увеличить программу перевозок на внутренних рейсах также стало одной из задач на текущий год.

Отдельно поговорили про повышение пассажирских перевозок.

— Для «Хабаровских авиалиний» приобретено воздушное судно Ан-24Б. На пригородном железнодорожном маршруте по направлению Хабаровск – Хор заменили устаревший электропоезд на современную шестивагонную электричку. Приобретено три троллейбуса с увеличенным автономным ходом для Хабаровска. В целом, по краю коммерческими перевозчиками обновлено 100 пассажирских автобусов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, – сказал губернатор.

Кроме того, в текущем году появится еще семь новых троллейбусов, одна пригородная электричка и почти 80 автобусов.

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