Старт «Чистым играм» дал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Квест «Чистые игры» прошел в Хабаровске у Арены «Ерофей». Около 200 человек, среди которых были школьники, студенты и молодежь, собрались в районе дамбы. Они поделились на команды и приступили к уборке. Цель – собрать как можно больше мусора. К участникам мероприятия обратился мэр города.

- Чистота – залог здоровья! Экологическая чистота – это наше будущее. Мы с вами должны заботиться о нашей любимой Родине – великой России, крае и городе. Я признателен вам за участие в акции, за заботу о природе и за помощь в наведении порядка в Хабаровске. Хочу отметить, что сегодня важно не только собирать отходы, но и перерабатывать их, - сказал Сергей Кравчук.

Такой квест проходит в городе каждый год. На нем участникам учат основам раздельного сбора. Собранный мусор ребята делят на три части: стекло, металл и несортируемый мусор. За каждый собранный мешок команде дают баллы. Набравшим наибольшее количество очков выдают памятные и вкусные призы.

Идея акции принадлежит городскому штабу добровольцев и центру по организации досуга детей и молодежи.

Также мэр города призвал всех отдать свой голос за объекты, которые благоустроят в следующем году. Разобраться в процедуре во время акции помогали волонтеры.

Напомним, голосование проходит до 31 мая на сайте za.gorodsreda.ru

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