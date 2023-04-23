Пьяный водитель устроил ДТП в Магадане Фото: ГИБДД Магадана

Авария произошла 22 апреля в Магадане. Ее виновником стал пьяный 42-летний водитель. Кроме того, у мужчины не было прав. Подробности рассказали в ГИБДД города.

- В дежурную группу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 23 на улице Берзина в областном центре. Госавтоинспекторами установлено, что нетрезвый, не имеющий права управления 42-летний водитель автомобиля Toyota Town Ace Noah, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio под управлением 47-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Магадана.

К счастью, обошлась без жертв. Пострадали лишь автомобили. Люди травмы не получили.

Инспекторы организовали проверку. Они выясняют все подробности аварии. Специалисты также напомнили, что в городе работает чат-бот в Telegram, куда можно сообщить о пьяных водителях - @GIBDD_49_BOT. Также рассказать о нарушителях можно по телефонам: 102, 8 (4132) 65-35-23, 8 (4132) 69-60-20.

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