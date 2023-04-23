Чистоту навели жители города в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Жители краевой столицы вышли 22 апреля на общегородской субботник. Уборку проинспектировал мэр Хабаровска.

Приятный сюрприз ждал градоначальника на улице Лейтенанта Орлова. Студенты Хабаровского колледжа искусств не только убрали территорию, но и украсили шумозащитную стену достопримечательностями города и региона. Таким образом ребята решили закрасить художества вандалов. Глава города поблагодарил студентов за проделанную работу.

На территории судостроительного завода очистили газон и площадку, а в микрорайоне Красная речка вдоль дороги про Украинскому проезду высадили аллею из маньчжурского ореха. Жители давно ждали этого и даже обращались в администрацию.

На этой же улице глава осмотрел водораспределительные колонки. Ранее Сергей Кравчук поручал обеспечить финансирование строительства здесь внутриквартальных водопроводных сетей. Теперь у местных жителей есть качественная питьевая вода.

- Жители многоквартирных домов Красной речки полностью обеспечены чистой водой. В частном секторе с каждым годом мы увеличиваем количество колонок. В этом году установим их на улице Барабинской, - сказал Сергей Кравчук.

Побывал мэр и в сквере «Березовая роща» по улице Мате Залки. Эту зону привели в порядок в 2020 году по национальному проекту. Уборку здесь решили провести ученики школы №83. Сергей Кравчук помог им убрать мусор и высадить деревья. В прошлые годы в сквер наведались вандалы. Немного побороться с ними помогли камеры.

Всего на субботник в Хабаровске вышло больше 28 человек. Во время него отремонтировали 13 фасадов многоквартирных домов, 28 детских и 67 контейнерных площадок, убрали 2 308 дворов. Специальные машины очистили 712 тысяч квадратных метров дорог от песка и мусора.

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