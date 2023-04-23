Высокотехнологичная медицина развивается в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время отчета перед депутатами затронул тему здравоохранения. Он кратко подвел итоги прошлого года и наметил задачи на текущий. Одной из таких стало обеспечение участия инвалидов и людей с ОВЗ в проекте «Доступный спорт».

В прошлом году в Краевой больнице имени Сергеева открыли отделение трансплантации почки. Оно не работало здесь 14 лет. И регион стал одним из 36, где делают такие операции. В планах на 2023 год – провести их минимум 30.

В разных районах строят медучреждения. В Прибрежном микрорайоне Хабаровска возвели детскую поликлинику, в Константиновке и Тумнине сдали фельдшерско-акушерские пункты, а в Виноградовке – амбулаторию. Также в прошлом году впервые за счет региональных средств организовали подготовку узких специалистов по популярным специальностям.

- Ставлю задачи в 2023 году - обеспечить направление на целевое обучение в Дальневосточный государственный медицинский университет по программам специалитета - 200 человек, по программам ординатуры - 100 человек, зачислить в ординатуру за счет краевого бюджета не менее 30 человек, привлечь в труднодоступные районы по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» 78 специалистов, а в рамках краевой кадровой программы - 15 медицинских работников, - сказал Михаил Дегтярев.

По его словам, важная часть здоровья хабаровчан – спорт. В регионе строят новые и оснащают действующие площадки. По итогам 2022 года доля занимающихся спортом в регионе превысила 53 процента.

В прошлом году начали реализацию проекта «Доступный спорт». Занятия по подготовке к ГТО и плаванию, соревнования бесплатно организовали 60 инструкторов. Губернатор поставил задачу продолжить эту работу и дать возможность в нем участвовать инвалидам и людям с ОВЗ.

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