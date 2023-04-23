Навигатор вузов с педагогическими специальностями запущен в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сайт будьучителем.рф запустили в Хабаровском крае. Это навигатор, в котором собрано больше 140 вузов, где обучают по педагогическим специальностям. Из 34 – профильно направленные, в остальных есть вариант выучиться на педагога.

Выбрать, где учиться, здесь можно по уровню образования – от среднего профессионального до докторантуры. Также можно посмотреть список заведений по регионам, направлениям и программам допоборазования.

Напомним, текущий год объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому по всей стране проходят мероприятия, которые призваны повысить статус профессии учителя среди молодежи.

– Основными задачами в этом году стали социальная и методическая поддержка педагогов, новые подходы к профессиональному росту. Прежде всего, мы хотим повысить уважение к профессии и заинтересовать ею молодежь, а также привлечь амбициозных, талантливых выпускников, которые будут работать в новых современных школах сраны. Благодаря мудрости педагогов будущие поколения находят свое призвание и раскрывают таланты, – сказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

На платформе можно найти и хабаровские вузы. Это Тихоокеанский государственный университет, Амурский гуманитарно-педагогический госуниверситет, Дальневосточная государственная академия физической культуры и Хабаровский государственный институт культуры. Также здесь размещены пять учреждений профоборазования – Хабаровский педагогический колледж, Ванинский межотраслевой колледж, Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум, Хорский агропромышленный техникум и Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум.

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