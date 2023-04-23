Зима задержится в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До начала последнего месяца весны осталась всего неделя, но в Хабаровском крае до сих пор гостит зима. В регионе 24 апреля снова будет прохладно, местами ожидаются осадки и сильный ветер.

Менять шины на летние автомобилистам Хабаровска пока рано – в краевой столице ночью ожидается минус. Температура воздуха будет варьироваться от -1 до +1 градуса, возможны небольшие осадки. Днем потеплеет до +8…+10 градусов. Ветер западный от 6 до 12 метров в секунду, но местами разгонится до всех 15-20.

На юге пройдет дождь, а ночью будет холоднее, чем в Хабаровске. Синоптики обещают, что в темное время суток столбик термометра покажет от -4 до +1 градуса, а днем от +8 до +13 градусов. Ветер также подует с запада со скоростью 7-12 метров в секунду, иногда усиливаясь до 15-20 метров в секунду.

В центре региона пройдет дождь. Ночью «плюса» не будет: специалисты прогнозируют от -6 до нуля градусов. Днем температура поднимется до +3…+11 градусов. Ветер западный, до 6-12 метров в секунду. До 15-20 метров в секунду порывы ожидаются в Верхнебуреинском районе.

На севере в целом будет спокойно, без осадков. Ожидается лишь небольшой снег в Николаевском, Ульчинском районах и районе имени Полины Осипенко. Температура ночью опустится от нуля до -5 градусов, днем ожидается от -2 до +8 градусов. Ветер западный, северо-западный до 7-14 метров в секунду. Порывы до 15-20 метров в секунду ожидаются местами на побережье.

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