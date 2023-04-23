Олимпиада по финансовой безопасности пройдет в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае открыта регистрация на предварительный этап олимпиады по финансовой безопасности. Проверить свои знания приглашают учеников школ и студентов. Принять участие в ней могут ученики 8-10 классов, студенты и остальные желающие проверить свой уровень финансовой грамотности.

- Школьникам предстоит выполнить междисциплинарные задания на основе школьных программ по математике, информатике и обществознанию, а студентам – на основе вузовских в зависимости от направления подготовки (юриспруденция, прикладная математика и информатика, международные отношения и зарубежное регионоведение и другие), - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Пригласительный этап конкурса проходил до 15 апреля, финал состоится 2-6 октября в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Там соберутся более 500 человек. В программе – тесты, семинары, круглые столы, творческие встречи и многое другое.

Победитель олимпиады получить льготы при поступлении в вуз, магистратуру или аспирантуру, а также возможность устроиться в ведущие финансовые компании страны.

Олимпиада проходит в третий раз. В этом году в ней примут участие жители более, чем 15 стран мира. Это Россия, Китай, Бразилия, Индия, Намибия, а также другие страны.

В прошлом году в финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи приняли участие 12 человек, из них 8 – учащиеся школ Хабаровского края.

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