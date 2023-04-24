Последний раз видели на Красногвардейской: мужчина пропал без вести в Комсомольске

Пропавшего мужчину четыре дня ищут в Комсомольске-на-Амуре Фото: ДПСО «Лига Спас»

Жителей Города юности просят о помощи в поисках пропавшего 32-летнего Дамиенайтиса Арвидаса Андре. Мужчину последний раз видели 20 апреля в районе улицы Красногвардейской. С тех пор он не выходит на связь, а о его местоположении ничего не известно.

Особая примета комсомольчанина - рост 205 сантиметров. Высокий мужчина имеет крепкое телосложение. У него светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи мужчина был одет в синюю куртку, темные джинсы и черные туфли.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: +7 914 192-41-97, +7 914 167-37-77 или в полицию по номеру 101.

Напомним, в Магадане уже шесть лет ищут Сластунову Людмилу Анатольевну. Она пропала в 2017 году, но заявление в полицию поступило только в 2023-м.

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