Метеорный поток Лириды в небе над ЕАО продлится до 25 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители ЕАО могут наблюдать ежегодный апрельский звездопад до 25 апреля. Это явление по-научному называют метеорным потоком Лириды. Пик активности явления пришелся на ночь с 23 на 24 апреля, но у жителей области еще есть возможность увидеть звездопад.

Поток получил название Лириды, так как при наблюдении за ним с Земли кажется, что метеоры выходят из созвездия Лиры. Впервые о нем узнали в 687 году до нашей эры. Самые активные звездопады были зафиксированы астрономами в 1922 и 1982 годах, когда количество падающих метеоров достигало 90 в час.

По словам астронома Евгения Реввы, звездопад в этом году не очень интенсивный. Его пик приходится примерно на четыре утра, когда небо засвечено восходящим солнцем. Это может помешать наблюдению за астрономическим явлением.

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