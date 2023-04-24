Два автобуса будут ходить на кладбище Комсомольска-на-Амуре 25 апреля Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

25 апреля, в день поминовения усопших, комсомольчан до кладбища будут возить два автобуса. В Городе юности организуют доставку жителей с двух точек сбора:

- площадь Кирова - кладбище - площадь Кирова, маршрут № 101У (диспетчерская служба перевозчика: 8 909 888-06-29);

- Уральская - кладбище - Уральская, маршрут № 101Д (диспетчерская служба перевозчика: 8 924 101-06-84).

Оба автобуса будут ходить в родительский день с восьми утра и до 18:00. Последний рейс с площади и Уральской будет в 17:00, а с кладбища в обоих направлениях - в 18:00. Интервал движения - полчаса. Стоимость проезда составит 50 рублей.

Напомним, дополнительные автобусы также запустят в Хабаровске.

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