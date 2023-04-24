Отказался нести ответственность за сына: отца на полгода лишили свободы в Хабаровском крае

Мужчину приговорили к колонии за неуплату алиментов в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину осудили за огромный долг, который он насобирал, отказываясь платить алименты своему ребенку. Безответственного отца признали виновным и приговорили его к лишению свободы.

46-летний житель Вяземского района отказался выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего сына. Он задолжал 120 тысяч рублей, из-за чего на него завели уголовное дело. Оказалось, что ранее он уже был судим на неуплату алиментов, поэтому за повторное нарушение ему выбрали более суровое наказание.

- Суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии-поселении.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Вяземского района.

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