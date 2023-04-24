Отказался нести ответственность за сына: отца на полгода лишили свободы в Хабаровском крае

Мужчину приговорили к колонии за неуплату алиментов в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мужчину осудили за огромный долг, который он насобирал, отказываясь платить алименты своему ребенку. Безответственного отца признали виновным и приговорили его к лишению свободы.
46-летний житель Вяземского района отказался выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего сына. Он задолжал 120 тысяч рублей, из-за чего на него завели уголовное дело. Оказалось, что ранее он уже был судим на неуплату алиментов, поэтому за повторное нарушение ему выбрали более суровое наказание.
- Суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии-поселении.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Вяземского района.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru