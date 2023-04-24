Полицейские раскрыли кражу соусника за 30 тысяч рублей в Хабаровске
Фото: Иван ВИСЛОВ
Сотрудники хабаровского общепита обнаружили пропажу дорогого соусника. Посуда стоимостью более 30 тысяч рублей пропала во время рабочей смены. Заявление о краже было передано в полицию.
Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения, благодаря которым смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Индустриального района. Молодой человек ранее не имел проблем с законом.
- Украденный соусник был найден дома у молодого человека во время обыска, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». С него взяли подписку о невыезде до оглашения приговора. Подозреваемый может получить до двух лет колонии.
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