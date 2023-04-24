Лавина перекрыла движение по дороге Герба – Омсукчан в Магаданской области Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В управлении ГИБДД по Магаданской области сообщили о сходе снежной лавины на 232 километре дороги Герба - Омсукчан. В связи с этим 24 апреля на этом участке было введено ограничение движения для всех видов транспорта.

- Проезд запрещен с 10:00. Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от выезда на указанный участок дороги до полного восстановления движения, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

Последнее подобное ограничение проезда на дороге Герба - Омсукчан вводили в январе 2023 года. Тогда на отрезке с 238 по 231 километр сошло сразу три лавины. Горы снега высотой до семи метров перекрыли дорожную часть протяженностью около 100 метров.

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