Забрали права и отправили в колонию: пьяный водитель-рецидивист получил наказание в Амурске

Повторно севшего пьяным за руль мужчину приговорили к колонии в Хабаровском крае Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Строгий приговор вынесли жителю Амурска за вождение в пьяном виде. 29-летний мужчина впервые был пойман за езду в неадекватном состоянии в 2021 году. Тогда на него завели уголовное дело и привлекли к ответственности. В 2023-м он повторил «подвиг», но снова был задержан правоохранителями.

- На мужчину завели уголовное дело за управление машиной в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Повторное нарушение стало отягощающим обстоятельством. Суд рассмотрел дело и приговорил амурчанина к году лишения свободы. Это время мужчина проведет в колонии-поселении. Его также лишили водительских прав на 3,5 года.

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