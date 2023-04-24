Прокуратура помогла инвалиду получить квартиру в Хабаровске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Житель Хабаровска с 2019 года ждал, пока ему выдадут квартиру, положенную по закону. Мужчина с инвалидностью четыре года назад был признан малоимущим. Его поставили на учет для предоставления квартиры по договору социального найма.
- Жилье должны были предоставить вне очереди из-за диагностированного у мужчины заболевания. В нарушение требований жилищного законодательства администрация Хабаровска долго не решала вопрос о предоставлении инвалиду квартиры, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Обнаруженные нарушения стали причиной для подачи иска в суд. Прокурор потребовал предоставить жилье инвалиду площадью не менее 36 квадратных метров с учетом права мужчины на дополнительную жилплощадь. Судья поддержал иск и удовлетворил требования.
Хабаровчанин пока не получил недвижимость. Вопрос находится под контролем прокуратуры.
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