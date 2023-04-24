Прокуратура обязала привести в порядок жилые помещения в ИК-5 в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Комсомольска проверила условия содержания заключенных в «Исправительной колонии №5», которая находится в Советской Гавани. Оказалось, что в учреждении не хватает мебели, необходимой для жизни. Также правоохранители обнаружили нехватку предметов хозяйственного обихода. Состояние умывальных комнат оказалось тоже плачевным: находиться в них опасно для здоровья.

- В суд был подан иск с требованием возложить обязанности на ИК-5 по устранению нарушений, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Дело рассматривал Советско-Гаванский суд. Он полностью удовлетворил требования прокурора, но решение пока не вступило в законную силу.

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