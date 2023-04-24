Специалисты АО «ХРМК» проводят уроки безопасности для школьников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (АО «ХРМК», входит в Группу РусГидро) начали совместную работу с КГАНОУ «Краевой центр образования» и Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» Краевого центра образования (направление «Наука и технологии») в рамках просветительского проекта «Энергия знаний». Всего планируется обучить более 180 школьников до конца учебного года.

Специалистами АО «ХРМК» проводятся образовательно-развлекательные лекции и викторины на тему безопасного электричества среди учеников средней школы. Дети узнают об электрических приборах, знакомятся с основными правилами безопасного поведения с электричеством.

- Уроки помогут школьникам быть более уверенными по отношению ко всему, что связано с электричеством. Благодаря полученным знаниям они смогут предотвращать опасные ситуации, вызванные неправильным пользованием электричеством, а также защитить себя и близких, - рассказала инициатор проекта, специалист по связям с общественностью АО «ХРМК» Екатерина Шуховалова.

Проект «Энергия знаний» стал одним из победителей конкурса волонтерских проектов, организованного Группой РусГидро, цель которого - поддержка развития корпоративного волонтерства среди сотрудников энергохолдинга.