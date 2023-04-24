Воровала у знакомых: кража дешевого телефона привела комсомольчанку в колонию

Женщина лишилась свободы после кражи у знакомой в Комсомольске-на-Амуре Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В августе 2022 года 29-летняя комсомольчанка была в гостях у знакомой. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, женщина взяла с кухонного стола чужой сотовый телефон и ушла. Пропажу гаджета владелица обнаружила позже. Она заявила о краже в полицию. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей. Позже в том же месяце по аналогичной схеме комсомольчанка присвоила еще один смартфон за семь тысяч рублей. Жертвой также стала жительница Города юности.

- Суд признал женщину виновной по статье «Кража». Ее приговорили к 3,5 года лишения свободы. Она проведет их в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре по Хабаровскому краю.

Ранее прокуратура Комсомольска обязала привести в порядок жилые помещения в ИК-5, которая расположена в Советско-Гаванском районе. Сейчас заключенные живут в исправительной колонии без необходимой мебели, а состояние некоторых помещений несет угрозу их здоровью.

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