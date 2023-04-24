Ирина Дубинская из Хабаровска стала лучшим учителем года Фото: Администрация Хабаровска

В Городском дворце культуры наградили призеров конкурса «Педагогический звездопад». Имя абсолютной победительницы держалось в тайне до конца мероприятия. Ею оказалась Ирина Дубинская – учитель математики Лицея инновационных технологий Хабаровска. Ее лично поздравил Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.

- Спасибо мэру и всей администрации нашего города за организацию такого замечательного конкурса. Благодаря таким мероприятиям мы можем проявить свой творческий потенциал, взглянуть на профессию с другой стороны. И, конечно, моя победа состоялась благодаря поддержке моей семьи, близких людей, родного коллектива ЛИТа, - сказала Ирина Дубинская.

Также призерами стали Елена Фролова из школы №40 в номинации «Лучший педагог-наставник», Валентина Попова из детсада №159 – «Лучший воспитатель», Елена Старкова из школы №72 - «Самый «классный» классный», Тимофей Омельяненко из школы №68 – «Лучший молодой педагог». Анастасия Бабанина из центра детского творчества «Радуга талантов» победила в категории «Сердце отдаю детям».

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