Ирина Дубинская из Хабаровска стала лучшим учителем года
Фото: Администрация Хабаровска
В Городском дворце культуры наградили призеров конкурса «Педагогический звездопад». Имя абсолютной победительницы держалось в тайне до конца мероприятия. Ею оказалась Ирина Дубинская – учитель математики Лицея инновационных технологий Хабаровска. Ее лично поздравил Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.
- Спасибо мэру и всей администрации нашего города за организацию такого замечательного конкурса. Благодаря таким мероприятиям мы можем проявить свой творческий потенциал, взглянуть на профессию с другой стороны. И, конечно, моя победа состоялась благодаря поддержке моей семьи, близких людей, родного коллектива ЛИТа, - сказала Ирина Дубинская.
Также призерами стали Елена Фролова из школы №40 в номинации «Лучший педагог-наставник», Валентина Попова из детсада №159 – «Лучший воспитатель», Елена Старкова из школы №72 - «Самый «классный» классный», Тимофей Омельяненко из школы №68 – «Лучший молодой педагог». Анастасия Бабанина из центра детского творчества «Радуга талантов» победила в категории «Сердце отдаю детям».
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