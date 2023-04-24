«Парта Героя» в честь Евгения Бельды появилась в школе Хабаровского района Фото: региональный исполком партии «Единая Россия»

Одиннадцатая «Парта Героя» появилась Хабаровском районе. На этот раз ее открыли в селе Ильинка в честь Евгения Бельды, бывшего ученика учебного заведения. На церемонии присутствовали семья бойца, бывшие учителя и ученики школы, представители администрации района и депутаты.

Евгений родился 22 мая 2002 года. В 2014-и его семья переехала в Ильинку и с того времени по 2017 год он учился в сельской школе. В 2020-м он поступил на службу в армию, а после подписал контракт с военной частью. Мужчина отправился в зону проведения СВО в числе первых военнослужащих. Исполняя воинский долг в Харьковской области, Евгений Бельды погиб 21 апреля 2022 года. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

Почетное право первыми сесть за «Парту Героя» было предоставлено ученице четвертого класса Александре Лукьяновой и восьмикласснику Дмитрию Белоноженко.

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