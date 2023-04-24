Сезон дачных перевозок стартовал в Хабаровске Фото: минтранс Хабаровского края

24 апреля в Хабаровском крае дачный сезон. В столице региона первые автобусы, которые будут возить садоводов к их участкам, уже вышли на маршруты. Хабаровчане смогут добраться до дач с остановок «Химфармзавод», «Автопарк» (Южный микрорайон) и «Автовокзал».

Перевозки в 2023 году стартовали в Хабаровске раньше обычного. Причиной стали многочисленные просьбы руководителей садоводческих товариществ. А вот в Комсомольске сезон начнется немного позже – 29 апреля. Планируется, что сезон перевозок продлиться до 29 октября.

- Кроме круглогодичных пригородных маршрутов ежегодно организуются сезонные: 13 в Хабаровске и семь в Комсомольске. На перевозку дачников из краевого бюджета было выделено 40 миллионов рублей, что позволило сохранить стоимость проезда на прошлогоднем уровне, - сказал Владимир Березовский, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Посмотреть расписание движения автобусов можно на сайте.

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