Мужчина выпал из окна в Комсомольске-на-Амуре 24 апреля

Мужчина рухнул с высоты в микрорайоне «Таежный»
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Комсомольске мужчина выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы.
Мужчина рухнул с высоты в микрорайоне «Таежный» утром, 24 апреля. Предварительно, он был в верхней одежде. Что именно случилось - пока неизвестно. На месте работали следователи, которые разбираются в причинах ЧП.
Напомним, что в январе в Комсомольске из окон выпало двое человек. Первой была женщина, она рухнула с третьего этажа. Через несколько дней из окна пятого этажа выпал ребенок.
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