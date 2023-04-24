Мужчина выпал из окна в Комсомольске-на-Амуре 24 апреля

Мужчина рухнул с высоты в микрорайоне «Таежный» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске мужчина выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы.

Мужчина рухнул с высоты в микрорайоне «Таежный» утром, 24 апреля. Предварительно, он был в верхней одежде. Что именно случилось - пока неизвестно. На месте работали следователи, которые разбираются в причинах ЧП.

Напомним, что в январе в Комсомольске из окон выпало двое человек. Первой была женщина, она рухнула с третьего этажа. Через несколько дней из окна пятого этажа выпал ребенок.

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