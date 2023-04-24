Дополнительные автобусы запустят на родительский день в Хабаровске Фото: Айна УТИБАЕВА

В Хабаровске на родительский день запустят дополнительные автобусные маршруты. Как сообщает пресс-служба администрации города, рейсы будут отправляться из двух противоположных точек краевой столицы - от железнодорожного вокзала, и из Южного микрорайона.

Родительский день, или иначе - радоница, в 2023 году пройдет 25 апреля, во вторник. Традиционно, радоница наступает на 9 день после Пасхи. Еще, иначе этот день называют Пасхой для усопших. На родительский день живые приезжают на кладбище, чтобы провести время рядом с могилами усопших близких и родственников. С собой обычно привозят крашеные яйца, куличи и пасхи. В этот день не принято скорбеть по умершим.

В Хабаровске жители ездят на Матвеевское кладбище. В 2023 году автобусы будут ходить до места с утра - с 10:00, и до 19:00.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.