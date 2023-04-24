Элла Памфилова во время визита в Хабаровск высказалась о прямых выборах мэров Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Элла Памфилова, глава Центризбиркома России, приехала в Хабаровск с рабочим визитом. Первым делом она посетила Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), пообщалась со студентами и Юрием Марфиным, исполняющим обязанности ректора.

- В интеллектуальном центре ТОГУ председатель ЦИК России и учащиеся открыто дискутируют о выборах и не только. Молодых людей интересуют самые разные вопросы - от явки избирателей и проведения прямых выборов в местные органы власти до проблем студенческого самоуправления, - рассказали в ЦИК Хабаровского края.

Во время дискуссии со студентами Элла Памфилова призналась, что больше поддерживает прямые выборы глав городов и регионов. Но часто при такой схеме работа губернаторов и градоначальников получалась несогласованной по разным причинам. Из-за этого пришлось отказаться от прямых выборов в некоторых регионах.

Напомним, ранее Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, поддержал прямые выборы мэра Хабаровска.

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