Движение по дороге Герба – Омсукчан восстановлено в Магаданской области Фото: УГИБДД по Магаданской области

24 апреля в 10:00 на Колыме перекрыли движение по дороге Герба - Омсукчан. Причиной стал сход лавины на 232 километре трассы. Проезд ограничили для всех видов транспорта. Уже в 13:00 дорогу открыли.

- Внимание! Госавтоинспекция Магаданской области информирует о том, что ограничения на автодороге Герба - Омсукчан сняты. Восстановлено движение для всех видов транспортных средств, - опубликовали в телеграм-канале УГИБДД по Магаданской области.

Участок трассы очистили от снежных сугробов. Сейчас здесь обеспечен безопасный проезд для транспорта. Водителей призывают соблюдать осторожность и не выезжать за пределы населенных пунктов во время непогоды без необходимости.

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