Михаил Дегтярев: Навигацию в Хабаровске начнем раньше - 29 апреля

Навигация в Хабаровске начнется 29 апреля Фото: Правительство Хабаровского края

Во время заседания президиума правительства Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор региона, объявил о раннем начале речной навигации в Хабаровске. До этого в краевой столице открытие сезона происходило в лучшем случае 1 мая, а иногда и позже.

- Для жителей на маршруте «Хабаровск - Победа» водный транспорт - единственный наземный вариант для регулярного сообщения с городом. Поэтому навигацию планируем начать раньше - 29 апреля, чтобы люди уже эти в выходные смогли побывать на своих дачных участках, - сказал Михаил Дегтярев.

Навигация по другим направлениям начнется позже. Перевозки по маршрутам «Комсомольск - Нижние Халбы» и «Комсомольск - Пивань» предварительно стартуют 12 мая. Из Города юности в Николаевск первые теплоходы должны отправиться после 27 мая.

Михаил Дегтярев сказал, что тарифы на речные перевозки в 2023 году сохранятся на уровне 2022-го. Регион возместит перевозчикам разницу в затратах из краевого бюджета.

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