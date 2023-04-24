Пробрались в дом, пока все спали: двое мужчин ограбили семью в Хабаровске

Деньги и ценные вещи на три миллиона рублей пропали из частного дома в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница коттеджного поселка, который расположен на территории Краснофлотского района, обратилась в полицию. Она рассказала, что ночью неизвестные перелезли через забор на частную территорию и через окно пробрались в дом. Пока хозяева спали на втором этаже, воры нашли внизу сбережения семьи. Они украли около 500 тысяч рублей, иностранную валюту, два смартфона, двое часов и документы. Заявительница оценила ущерб в три миллиона рублей.

Во время расследования правоохранители установили, что к преступлению причастны мужчины 30 и 36 лет. Оба ранее были судимы за тяжкие преступления, отбывали наказание в колонии. Младшего из подельников удалось задержать в поселке Березовка. Его соучастник попытался спрятаться в Приморье, но там его поймали после того, как преступник угнал машину.

- На мужчин завели уголовное дело по статье «Кража». Младшего вяли под стражу до вынесения приговора. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские выясняют, куда делось имущество семьи, и принимают меры по его возврату.

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