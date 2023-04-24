Теплоход «Здоровье» отправится в рейс по Хабаровскому краю 25 мая

Теплоход «Здоровье» отправиться в рейс по Хабаровскому краю 25 мая Фото: минздрав Хабаровского края

С 2013 года жители удаленных населенных пунктов Хабаровского края могут получить медицинскую помощь и пройти диагностику, не приезжая в крупные города. Уже 11 лет подряд в регионе по Амуру курсирует теплоход «Здоровье». На борту судна находятся врачи 20 специализаций из территориального консультативно-диагностического центра. Традиционно теплоход начнет рейс в мае. В 2023 году старт запланирован на 25-е число.

- Судно посетит населенные пункты Амурского, Ульчского, Комсомольского и района имени Полины Осипенко. Всего планируется охватить около 4,5 тысячи жителей из 32 населенных пунктов, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

На борту есть необходимое оборудование для диагностики даже тяжелых заболеваний, таких как диабет или онкология. Если будет необходимость, врачи дадут направление на дообследование или госпитализацию в краевые стационары.

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