На кладбище Биробиджана прошли субботники в преддверии Родительского дня Фото: администрация Биробиджана

На городском кладбище Биробиджана прошли масштабные уборочные работы. Территорию привели в порядок в преддверии родительского дня, который пройдет 25 апреля. Качество уборки проконтролировал Максим Семенов, мэр Биробиджана. На выходных он встретился с Андреем Щекотовым, начальником городской «Специализированной похоронной службы».

- В этом году ситуация изменилась в лучшую сторону. Весь собранный мусор биробиджанцы выносят к мусорным контейнерам или примыкающей дороге, чтобы его оперативно вывозили работники. В эти выходные на кладбище было очень много людей. Мешков с венками, листвой и другим мусором оставили немало. Поставил задачу руководителю учреждения накануне родительского дня еще раз проинспектировать территорию и оперативно вывезти отходы, - сказал Максим Семенов.

Дороги на кладбище отсыпали и разровняли, чтобы люди могли без труда добираться до мест захоронения своих близких. Также мэр поручил управлению ЖКХ Биробиджана заняться подготовкой к спилу аварийных деревьев.

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