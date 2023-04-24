День открытых дверей прошел для школьников Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае для учеников 9-11 классов прошел день открытых дверей в колледжах и техникумах. Будущие работодатели провели для ребят мастер-классы, экскурсии и консультации. В мероприятии приняли участие губернаторский авиастроительный колледж, хабаровский техникум железнодорожного транспорта и хабаровский колледж водного транспорта и промышленности.

- В крае заработала новая модель отраслевой подготовки кадров. По направлениям «Машиностроение» и «Железнодорожный транспорт» уже готовят будущих специалистов, а «Водный транспорт» примет первых студентов в новом учебном году. Молодые люди проходят практику на современном оборудовании, бесплатное обучение, а затем гарантированное трудоустройство на крупных предприятиях, - рассказали в министерстве образования и науки края.

В мастерской колледжа водного транспорта ученики испытали имитационный тренажер и посмотрели, как это - работать на сварочном оборудовании. В железнодорожном техникуме прошли настоящие профессиональные пробы, на которых ребята узнали о корпоративной культуре, условиях трудоустройства и особенностях работы.

В авиастроительном колледже прошли мастер-классы и экскурсии. Ребята посетили станции промышленной робототехники, производства летательных аппаратов и другие.

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