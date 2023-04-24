Накрыл собой гранату, чтобы спасти товарищей: росгвардейцы отдали дань уважения сослуживцу из Комсомольска

Сотрудники Росгвардии почли память Ивана Федоренко, погибшего на службе в Комсомольске Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

28 лет подряд росгвардейцы отдают дань уважения Ивану Федоренко, сержанту милиции, своему коллеге из Комсомольска. Он не растерялся в опасной ситуации и смог защитить товарищей от смерти, пожертвовав собой ради их спасения.

23 апреля 1995 года Иван Федоренко, 23-летний милиционер группы задержания, закончил дневное дежурство и прибыл в дежурную часть, чтобы сдать оружие. В этот момент в помещение ворвался неизвестный мужчина и бросил гранату в фойе. В помещении прогремел мощный взрыв, после которого сержант бросился вдогонку за вооруженным преступником, на ходу заряжая свой пистолет. Не успел он выстрелить, как сам получил огнестрельное ранение.

Неизвестный успел подстрелить еще двух милиционеров во время отступления. Закончив стрельбу, он выдернул чеку второй гранаты и бросил ее в сторону раненых. Спасая своих товарищей, Иван Федоренко сквозь боль устремился к боезапасу и накрыл его своим телом. Из-за взрыва он получил травмы, несовместимые с жизнью. Его героический поступок спас жизни другим сотрудникам милиции.

Указом президента Российской Федерации за проявленное мужество и самоотверженность Иван Федоренко посмертно награжден орденом Мужества и навечно зачислен в списки личного состава отдельного батальона милиции отдела вневедомственной охраны при УВД Комсомольска.

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