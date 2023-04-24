Пожар из-за стиральной машины произошел в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

В Биробиджане на улице Красноармейской случился пожар. Горела баня. Информация о произошедшем поступила спасателям в 9:39. На место выехали 10 человек из двух пожарных частей и две единицы техники. В итоге из-за своей невнимательности женщина осталась без бани.

- Хозяйка включила стиральную машинку, которая находилась в помещении бани, и ушла в дом. Через некоторое время она увидела дым и вызвала пожарных, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Баня выгорела изнутри полностью, гараж и дровяник специалистам удалось спасти. Люди во время пожара не пострадали.

Сотрудники надзорной деятельности выяснили предварительную причину происшествия: аварийный режим работы электросети. Проверка продолжается. Ущерб тоже выясняют специалисты.

Ранее в Комсомольском районе Хабаровского края при пожаре погиб пенсионер.

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