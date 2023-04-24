Дожди пройдут в Хабаровском крае 25 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Пасмурной и ветреной будет погода в Хабаровске 25 апреля. По прогнозу синоптиков, в краевой столице пройдет небольшой дождь, а ветер поднимется до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -1, а днем столбик термометра покажет 10-12 градусов выше ноля.

В южных регионах пройдут кратковременные дожди. Средняя скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, но временами порывы будут доходить до 20 метров. Ночью ожидается от -2 до +3, а днем 11-16 градусов.

Небольшие дожди пройдут в центральной части Хабаровского края. Осадки обойдут стороной только Советско-Гаванский и Ванинский районы. Скорость ветра составит 8-14 метров в секунду. Ночью на градуснике будет от -6 до +3, а днем от +8 до +14.

На севере вероятность осадков будет низкой. Небольшой снег прогнозируют в Аяно-Майском и Охотском районах. Ветер достигнет скорости 7-14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от -5 до ноля градусов, а днем от +1 до +11.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.