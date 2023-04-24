Закрытие ледового сезона в арене «Ерофей» состоится в Хабаровске 29 апреля
Фото: Правительство Хабаровского края
В хабаровской арене «Ерофей» ледовый сезон завершится 29 апреля. Церемония закрытия начнется в 18:00.
- Официальная часть мероприятия будет посвящена подведению итогов работы спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник», - рассказали в правительстве Хабаровского края.
После официальной части церемонии посетителей ждет массовый полуторачасовой сеанс катания на арене. Он начнется в 19:00. На льду установят сцену, на которой выступит группа «Вишневый коктейль».
Стоимость билетов составит 500 рублей. Продажу откроют 25 апреля. Их можно будет купить на официальном сайте арены «Ерофей».
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