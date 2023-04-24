Турнир по боксу в память Валерия Попенченко пройдет в Магадане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 26 по 29 апреля в Магадане состоится турнир-мемориал по боксу класса «А». Соревнования посвящены Валерию Попенченко, олимпийскому чемпиону.

Мероприятие состоится в спортивном комплексе «Колымский» по улице Наровчатова, 18 в областном центре. В нем примут участие самые лучшие спортсмены из 28 регионов страны, мастера спорта международного класса и России, победители и призеры первенства Европы, чемпионы федеральных округов страны.

Кроме того, на этих соревнованиях у боксеров появится шанс выполнить норматив мастера спорта России.

Торжественное открытие запланировано на 19 часов 26 апреля. Предварительные бои пройдут 26 и 27 апреля в 17:00. Полуфинальные бои состоятся 28 апреля в это же время. Финал состоится 29 числа в 14:00.

Почетными гостями соревнований станут сын чемпиона Максим и чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников.

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