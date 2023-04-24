Проверку систем оповещения населения при ЧС отменили в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Ранее в правительстве Хабаровского края предупредили о предстоящей проверке систем оповещения населения при ЧС. По всей территории региона 26 апреля должны были прозвучать более 500 сирен, но за два дня до тестирования стало известно, что мероприятия отменяются. Пока неясно, что стало причиной для отмены проверки.

Напомним, громкий звук сирены с непрерывным звучанием означает предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». В это время нужно включить радио или телевизор, чтобы прослушать важное сообщение. Обычно во время учебных мероприятий его транслируют в течение нескольких минут.

Предварительная дата следующей проверки сирен запланирована на 4 октября 2023 года.

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