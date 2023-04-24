Студенты создают арт-объект в Индустриальном районе Хабаровска Фото: комитет Индустриального района

Новый арт-объект появится в Хабаровске. Студенты колледжа искусств решили превратить в него шумозащитную стену по улице Лейтенанта Орлова в Индустриальном районе. Они украсили экран различными рисунками. Об этом рассказали в комитете по управлению районом, там поблагодарили студентов за работу.

- Спасибо всем, кто успел поучаствовать в конкурсе «Край и город глазами детей». Его мы проводили в период с 3 по 17 апреля, - рассказали в комитете.

После окончания оформления стены все несанкционированные рисунки закрасят. Работы пообещали закончить ко Дню города. А жителей попросили ценить то, что сделали ребята.

Напомним, 22 апреля в Хабаровске прошел общегородской субботник. По предварительным данным, на уборку вышли больше 28 тысяч человек. Они убрали больше двух тысяч дворов, привели в порядок 28 детских площадок.

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