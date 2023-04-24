Без крыши над головой осталась женщина-инвалид с семьей из Биробиджана Фото МЧС ЕАО

В Биробиджане по улице Кутузова загорелся дом. Пожар начался на веранде и быстро перебросился по стене на крышу здания. О происшествии спасателям сообщили в 13:06. На место выехали семь человек и две единицы техники.

- Спасателей вызвали хозяева, когда не смогли справиться с возгоранием подручными средствами. Женщина-инвалид, ее дочь и внук самостоятельно эвакуировались и ждали помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Пожарным удалось потушить огонь и не позволить ему распространиться на другие постройки. Пламя повредило 15 квадратных метров крыши. Люди не пострадали.

На месте работают специалисты надзорной деятельности. Им предстоит выяснить, из-за чего случился пожар, и подсчитать ущерб.

Ранее в Биробиджане без бани осталась женщина. Она оставила без присмотра включенную в сеть стиральную машинку.

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